Порошенко подасть на розгляд ВР законопроект щодо запровадження інституту конституційної скарги
Президент України Петро Порошенко подасть на розгляд Верховної Ради законопроект про Конституційний суд, що передбачає запровадження інституту конституційної скарги громадян.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив на міжнародній конференції “Конституційний контроль і процеси демократичної трансформації у сучасному суспільстві”.
“Зараз судова реформа надає право громадянам звертатися до Конституційного суду з конституційною скаргою у випадку, якщо суд вирішить, що кінцеве судове рішення (у справі громадянина - УНІАН) не відповідає Конституції», - зазначив президент.
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За його словами, запропонована новація значно збільшить рівень захисту прав і свобод громадян. «Необхідно якнайшвидше імплементувати цей інструмент до профільного законодавства, яке зараз проходить стадію експертного обговорення, і після підготовки експертами тексту законопроекту про Конституційний суд я підпишу і внесу цей законопроект до Верховної Ради”, - підкреслив Порошенко.