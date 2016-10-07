Порошенко подасть на розгляд ВР законопроект щодо запровадження інституту конституційної скарги

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив на міжнародній конференції “Конституційний контроль і процеси демократичної трансформації у сучасному суспільстві”.

“Зараз судова реформа надає право громадянам звертатися до Конституційного суду з конституційною скаргою у випадку, якщо суд вирішить, що кінцеве судове рішення (у справі громадянина - УНІАН) не відповідає Конституції», - зазначив президент.

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За його словами, запропонована новація значно збільшить рівень захисту прав і свобод громадян. «Необхідно якнайшвидше імплементувати цей інструмент до профільного законодавства, яке зараз проходить стадію експертного обговорення, і після підготовки експертами тексту законопроекту про Конституційний суд я підпишу і внесу цей законопроект до Верховної Ради”, - підкреслив Порошенко.