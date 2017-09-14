Пожежу на ринку "Колібріс" у Києві на Борщагівці загасили

У районі київської Борщагівки пожежники ліквідували загоряння в одноповерховій будівлі аптеки на вул. Леся Курбаса шинском районі Києва та на ринку "Колібріс", розташованому поруч. Про це повідомляється на сайті ДержНС.

Повідомлення про займання в аптеці надійшло в Службу порятунку "101" 17:24 четверга. В 18:25 пожежу було локалізовано, а о 19:22 - ліквідовано.

Приблизна площа пожежі становила близько 2000 кв. м. За інформацією Держнс, в районі пожежі було зупинено рух швидкісних трамваїв №3.

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До гасіння пожежі було залучено 54 особи особового складу та 11 одиниць техніки. Жертв та постраждалих немає.

Як повідомлялося, на київській Борщагівці загорілися кіоски на ринку "Колібріс". Пожежа почалася близько 17:24 з одноповерхової будівлі аптеки площею 10 на 20 м на вул. Леся Курбаса. Обшивка аптеки була з горючих матеріалів, вогонь швидко поширився на інші будівлі. Приблизна площа пожежі становить близько 2000 кв. м.

В 18:25 пожежу локалізовано. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих під час пожежі немає.

Як повідомляв УНІАН, у четвер увечері на ринку на столичній Борщагівці спалахнула пожежа.