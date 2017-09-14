На столичній Борщагівці горіли МАФи, у пожежників не було води (фото, відео)

У районі київської Борщагівки сталася масштабна пожежа у МАФах на ринку "Колібріс". Про це повідомляє "Київ. Оперативний".

"Горять Мафи на "Колібрісі". Бійці ДСНС кажуть, що у пожежному гідранті немає води. Звуть цистерни з водою на допомогу", - наголошується в публікації.

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"Сегодня" з посиланням на ДержНС Києва повідомляє про те, що горить приміщення аптеки площею 10 на 20 метрів. На місце виїхали рятувальники.

Як повідомила прес-секретар ГосЧС Світлана Водолага в коментарі телеканалу "112 Україна", пожежа почалася близько 17:24 з одноповерхової будівлі аптеки площею 10 на 20 м на вул. Леся Курбаса. На місце виїхали рятувальники.

Обшивка аптеки була з горючих матеріалів, вогонь швидко поширився на інші споруди. Приблизна площа пожежі становить близько 2000 кв.м.

О 18:25 пожежу локалізовано. Тривають роботи щодо повної ліквідації

"Інформації про постраждалих або загиблих немає, і сподіваємося, не з'явиться", - заявила Водолага

До гасіння пожежі залучено 54 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі у столиці на Русанівській набережній загорівся дебаркадер.