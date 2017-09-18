В Україні хочуть підвищити штрафи за п'яне водіння до 40 тисяч

Штрафи за водіння в нетверезому стані можуть підвищити до 40 тисяч гривень. У Верховній Раді зареєстровано законопроект №6679, у якому пропонують посилити боротьбу з нетверезими водіями, передає Громадське.

Законопроектом № 6679 пропонують надати поліції право проводити систематичні перевірки водіїв на стан алкогольного сп'яніння.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, саме алкоголь є однією з найчастіших причин ДТП.

У проекті закону йдеться про те, що у зоні проведення перевірки буде встановлено відповідний знак, і зупинка/розворот транспортного засобу перед ним передбачає обов'язковий огляд водія на стан алкогольного сп'яніння.

Рішення про майбутню перевірку та її деталі (місце, вибірка) приймається керівником патрульної поліції.

Раніше у поліції повідомили, що цього року в Україні складено і зареєстровано вже близько 40 тисяч протоколів про керування транспортом у стані сп’яніння.