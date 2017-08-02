В Україні з початку року склали вже майже 40 тисяч протоколів за нетверезе водіння - поліція

Цього року в Україні складено і зареєстровано вже близько 40 тисяч протоколів про керування транспортом у стані сп’яніння. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

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"На даний момент вже близько 40 тисяч протоколів щодо керування у стані сп’яніння зареєстровано на території України", - сказав він.

Представник поліції зауважив, що безліч водіїв, сідаючи за кермо напідпитку, легковажно розраховують, що вони уникнуть відповідальності.

В той же час Білошицький висловив обурення ситуаціями, коли справи за ст. 130, тобто, "Керування у стані сп’яніння" закриваються за малозначністю або передаються на розгляд до трудового колективу. Він висловив думку, що серед статей і санкцій, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, керування у стані сп’яніння є однією з найсуворіших.

"Тому закривати цю справу за малозначністю - це, як мінімум, неправильно", - наголосив Білошицький.