У Дніпрі палац культури скасував концерт російського актора Райкіна

У Дніпрі Палац культури відмовив в оренді концертної зали організаторам концерту російського актора Костянтина Райкіна. Про це у понеділок повідомив директор комунального підприємства «Патріот» Дніпровської міськради Ігор Куліковський, передає Радіо Свобода.

За його словами, концерт Костянтина Райкіна був запланований на листопад.

Читайте такожВ Одесі виступила російська поетеса, незважаючи на гастролі в окупованому Криму (фото, відео)

Як повідомив Ігор Куліковський, минулого тижня представники громадських організацій письмовим зверненням попросили адміністрацію палацу «конструктивно переглянути протягом тижня свою громадянську позицію» і відмовитись від планів надання в оренду свого приміщення для цього концерту.

Громадські активісти нагадали, що 2014 року російський артист Костянтин Райкін підтримав анексію Криму. У випадку проведення його концерту в Дніпрі вони планували проводити акції протесту.

У російського актора Костянтина Райкіна також запланований виступ у Києві на 15 листопада.