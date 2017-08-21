Російський актор, який підтримав анексію Криму, зібрався з концертом в Одесу, активісти вже відреагували (відео)
Екс-лідер "Правого сектора" в Одесі Сергій Стерненко розмістив на своїй сторінці в Twitter епізод із інтерв'ю артиста.
Російський актор театру і кіно Костянтин Райкін нібито на численні прохання українців має намір виступити з творчим вечором в Одесі.
Читайте також"Живи сильно": у мережі активно поширюється запис з Лободою, яка в 2013 році рекламувала "Оплот" (відео)
Про це свідчать відповідні афіші в мережі.
Екс-лідер "Правого сектора" в Одесі Сергій Стерненко розмістив на своїй сторінці в Twitter епізод із інтерв'ю артиста, де він зізнається, що радий так званому приєднанню Криму до Росії.
"Костя Райкін, який підтримав анексію Криму, збирається виступити в Одесі 17 листопада в Українському театрі", - прокоментував свій пост Стерненко.
"У Крим ось теж лізли, чим закінчилося? Женіть його з Одеси на мацкву!" - додали під фото.
"І пруть і пруть на "українців заробляти", "Женіть цих барбосів, втришия! У них навіть не полова замість мізків - чистий маргарин", - йдеться в повідомлені.
Костя Райкін, що підтримав анексію Криму, збирається виступити в Одесі 17 листопада в Українському театрі. pic.twitter.com/NZuJodTTln— Сергій Стерненко (@sternenko) August 19, 2017ениях.