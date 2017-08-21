Російський актор, який підтримав анексію Криму, зібрався з концертом в Одесу, активісти вже відреагували (відео)

Російський актор театру і кіно Костянтин Райкін нібито на численні прохання українців має намір виступити з творчим вечором в Одесі.

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Про це свідчать відповідні афіші в мережі.

Користувачі соцмереж негативно поставилися до оголошеного візиту Райкіна, при цьому поспішили обґрунтувати свою позицію.

Екс-лідер "Правого сектора" в Одесі Сергій Стерненко розмістив на своїй сторінці в Twitter епізод із інтерв'ю артиста, де він зізнається, що радий так званому приєднанню Криму до Росії.

"Костя Райкін, який підтримав анексію Криму, збирається виступити в Одесі 17 листопада в Українському театрі", - прокоментував свій пост Стерненко.

"У Крим ось теж лізли, чим закінчилося? Женіть його з Одеси на мацкву!" - додали під фото.

"І пруть і пруть на "українців заробляти", "Женіть цих барбосів, втришия! У них навіть не полова замість мізків - чистий маргарин", - йдеться в повідомлені.