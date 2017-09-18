Двох виправданих фігурантів "справи 2 травня" затримали в залі суду за підозрою в сепаратизмі

У місті Чорноморськ (колишній Іллічівськ) Одеської області двом виправданим судом фігурантам справи 2 травня 2014 року - українцю Сергію Долженкову і росіянину Євгену Мефедову повідомили про підозру в сепаратизмі.

Як передає кореспондент УНІАН, коли колегія Іллічівського міського суду оголосила виправдувальний вирок всім обвинуваченим, до залу засідань увійшли правоохоронці і почали вимагати, щоб всі, крім фігурантів, їхніх адвокатів і працівників суду, звільнили приміщення.

Як пояснили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, в залі судового засідання прокуратура Одеської області повідомила про підозру двом фігурантам масових заворушень у здійсненні публічних закликів до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, спрямованих на порушення порядку, встановленого Конституцією Україна (ч. 2 ст. 110 КК України).

Прокуратура вже звернулася до суду про обрання зазначеним особам запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Також у прес-службі наголосили, що прокуратура категорично не згодна з рішенням суду і готує апеляційну скаргу на виправдувальний вирок.

Біля будівлі суду в Чорноморську зібралися кілька десятків представників патріотичних організацій, які заявляють, що не дозволять відвести виправданих судом підозрюваних.

Близько 200 правоохоронців зараз перебувають біля суду. Вони оточили будівлю.

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За словами відомого в Одеській області активіста Сергія Стерненка, до суду прибув представник Генерального консульства РФ в Одесі Олександр Страхов. Стерненко стверджує, що помічник цього консула був озброєний, поліція припинила «спілкування» активістів з представниками диппредставництв.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня суд міста Чорноморськ (колишній Іллічівськ) Одеської області визнав невинуватими підозрюваних у справі про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.

На лаві підсудних перебували - 19 фігурантів, 5 з яких утримувалися в СІЗО. Ще один фігурант - Владислав Ільницький у серпні втік до Російської Федерації.