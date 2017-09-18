Суд виправдав проросійських учасників одеської трагедії 2 травня

Суд міста Чорноморськ (колишній Іллічівськ) Одеської області визнав невинними підозрюваних у справі про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний вирок оголосила колегія Іллічівського міського суду.

З 19 фігурантів, які перебувають на лаві підсудних, п'ятеро утримувалися в СІЗО - росіяни Євген Мефедов і Максим Сакаулов, а також українці - Сергій Долженков, Сергій Корчинський і Владислав Романюк.

Як повідомляє регіональне видання Думская, п'ятьох фігурантів, які перебували під вартою, звільнили. Виправдувальний вирок колегія суддів під головуванням Філіпа Журавля зачитувала кілька годин.

Суд констатував, що переконливих доказів провини обвинувачених Сергія Долженкова та інших прокуратура не надала: «Немає жодного доказу, що підтверджує обвинувачення. Більш того, обвинувачення навіть не намагалося довести провину».

Слідство, як вважають служителі Феміди, було проведено з рук геть погано. Наприклад, Грецьку і торговий центр «Афіни» оглянули тільки через два тижні після трагедії.

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Колегія відмовилася приймати до уваги свідчення головного свідка звинувачення Олександра Посьмиченка через неминучі протиріччя, а також пред'явлені прокурорськими фото - і відеоматеріали, оскільки це копії, а не оригінали. Зате були долучені фотографії свідка з боку захисту Олександра Лесика. Враховано і його свідчення, що проросійські активісти були без зброї і «в пляжних капцях», а проукраїнські – озброєні до зубів, добре організовані, а у деяких були наколоті татуювання у вигляді свастики».

Також визнані недопустимими доказами протоколи впізнання фігурантів свідком Посьмиченком. По-перше, він впізнавав їх за фотографіями, а не наживо, що є порушенням. Крім того, для впізнання, крім фото обвинувачених, додавалися фото відомих голлівудських акторів і футболіста Девіда Бекхема – суд вважає, що це зробили навмисне, щоб Посьмиченку було легше «впізнати» того ж Долженкова.

«Обвинувачення не змогло спростувати заяву захисту про те, що підсудні просто міліціонерам допомагали охороняти порядок», — говориться у вироку.

Окремо підкреслюється, що звинувачення політично ангажоване: на лаві підсудних сидять тільки проросійські учасники трагічних подій, при тому що більшість загиблих і постраждалих — їх соратники. Єдиний обвинувачений з українського боку – Сергій Ходияк, але його звільнили під тиском активістів.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди.

На лаві підсудних - 19 фігурантів, 5 з яких утримуються в СІЗО. Ще один фігурант - Владислав Ільницький у серпні втік до Російської Федерації.