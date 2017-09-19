За перші три місяці майже 236 тисяч українців скористалися безвізом з Євросоюзом

З 11 червня 2017 року, за перші три місяці дії безвізового режиму з країнами Євросоюзу, майже 236 тис. українців скористалися всіма перевагами безвізового режиму з ЄС. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Представництва Євросоюзу в Україні.

Читайте такожЄврокомісія до кінця року оцінить, як Україна виконує безвіз"Перші три місяці безвізового режиму засвідчили вражаючі результати. Згідно з даними Державної прикордонної служби України, 5 799 360 громадян України (станом на 11 вересня 2017 року) відвідали ЄС протягом трьох місяців з моменту набрання чинності безвізового режиму", - заявили у представництві. Серед них 1 413 178 громадян – за біометричними паспортами, у тому числі 235 795 громадян – без віз (тобто 87% громадян з біометричними паспортами подорожували з візами, а 17% скористалися усіма перевагами безвізового режиму).

Згідно з цими ж даними, кількість поїздок, здійснених українцями до країн ЄС за три літніх місяці 2017 року, зросла на 10% у порівнянні з аналогічними трьома місяцями 2016 року.

Водночас відмову у в’їзді до ЄС за час дії безвізу отримав лише 61 громадянин України – тобто 0,026% від загальної кількості безвізових подорожуючих. Основними причинами відмови у в’їзді були перевищення термінів перебування в ЄС під час попередніх поїздок та відсутність документів, що підтверджують мету та умови перебування в країнах ЄС.

"За перші 100 днів роботи безвізового режиму між Україною та ЄС веб-сайт проекту "Відкрий Європу" www.openeurope.in.ua, який фінансується ЄС, відвідали 410 000 осіб. Веб-сайт детально пояснює правила та можливості безвізу: роль біометричного закордонного паспорту, правила перетину кордону, терміни перебування в ЄС, можливості для туризму, короткострокового навчання та розвитку бізнесу", - йдеться у повідомленні.

"Успіх безвізового режиму – це передусім успіх десятків мільйонів українців, які висловили свій європейський вибір і прагнення. Довгострокові показники успіху безвізу стануть одним з ключових кроків на шляху до більш тісної політичної асоціації та економічної інтеграції України та ЄС", - наголосили європейські дипломати.

Також дипломати зазначають, що запровадження безвізового режиму – це один із кроків у низці подій, що зближують Україну та ЄС. У липні завершилася ратифікація Угоди про асоціацію, 1 вересня вона набула чинності, а днями були завершені процедури для початку дії нових торговельних можливостей.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня 2017 року офіційно запрацював режим безвізового в’їзду для громадян України до країн Євросоюзу, за виключенням Великої Британії та Ірландії і включаючи чотири шенгенські держави – Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.

Безвізовий режим дозволяє українцям, які мають біометричні закордонні паспорти, перебувати та вільно пересуватися країнами Європи не більш як 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.