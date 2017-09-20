Прокурор просить суд засудити Умерова до 3,6 року позбавлення волі умовно

Сторона обвинувачення просить суд засудити Ільмі Умерова до 3,6 року позбавлення волі умовно. Про це написав адвокат Марк Фейгін у своєму Twitter.

«Обвинувачення просить суд визнати провину Ільмі Умерова за ч. 2 ст. 280.1 КК РФ доведеною і засудити до 3,6 року умовно», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Сімферопольському суді у справі заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова перейшли до дебатів.

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12 травня 2016 року так званий «прокурор» окупованого Росією Криму Наталія Поклонська повідомила, що слідчі ФСБ РФ порушили проти Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, а також утримання у психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи Умерова викликали суспільний і міжнародний резонанс. Незважаючи на поганий стан здоров'я, зокрема, перенесену важку операцію на серці і цукровий діабет, Умерова примусово утримували три тижні у психіатричній лікарні. 21 березня 2017 року Умерову вручили обвинувальний висновок у його справі. 7 червня в Сімферопольському районному суді відбулося перше засідання по суті у справі Умерова.