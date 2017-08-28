Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно екс-прокурора, який сфальсифікував справу Умерова

Прокуратура Автономної Республіки Крим направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього прокурора Олега Саргінова, який в тому числі сфальсифікував справу заступника Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

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«Прокуратурою Автономної Республіки Крим за результатами проведеного спеціального досудового розслідування направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього прокурора прокуратури Автономної Республіки Крим О.Ю.Саргінова, який обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)», - написала вона.

За словами речниці, під час розслідування кримінального провадження отримано «беззаперечні докази, які підтверджують, що колишній прокурор відділу прокуратури Автономної Республіки Крим, який перейшов на службу до незаконно створеного органу прокуратури так званої Республіки Крим, надав представникам окупаційної влади допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, у тому числі шляхом фальсифікації матеріалів кримінальної справи стосовно Ільми Умерова».

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.