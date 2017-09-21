Зірка "Перевізника" Джейсон Стетхем відвідав Київ для зйомок в рекламі

Популярний голлівудський актор Джейсон Стетхем, відомий за фільмами «Перевізник», «Карти, гроші, два стволи», «Великий куш», днями взяв участь у зйомках рекламного ролика в Києві, на НСК "Олімпійський". Про це повідомляє прес-служба стадіону на сторінці в Facebook.

"Думаєте зйомки під дощем це невесело? Тільки не тоді, коли в них бере участь зірка фільму "Перевізник" Джейсон Стетхем. У це важко повірити, але днями на НСК "Олімпійському" ... знімали рекламний ролик за його участю", - йдеться в повідомленні.

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У соцмережах пишуть, що зйомки проходили в стилі фільмів про шпигунів.

Зазначимо, що Київ вже не в перший раз стає локацією для зйомок креативної реклами. Так, рекламний ролик про нове покоління Apple Watch був знятий на київському вокзалі.