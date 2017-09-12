Рекламний ролик про нове покоління Apple Watch зняли на київському вокзалі
21:44, 12 вересня 2017Наука та IT
2666 0
У нових Apple Watch Series 3 поміщаються 40 мільйонів пісень.
Apple Watch Series 3 / REUTERS
Рекламний ролик про те, що 40 мільйонів пісень поміщаються в нових Apple Watch Series 3 зняли в Україні на центральному вокзалі. Ролик продемонстрували під час сьогоднішньої презентації нової продукції Apple.
На перших хвилинах можна впізнати вестибюль київського вокзалу з двома ескалаторами, а також почути оголошення українською мовою.
Далі дія відбувається на платформі метро, яка дуже схожа на станцію "Золоті Ворота".
Нагадаємо, що сьогодні Apple представила новий iPhone 8. У нього будуть скляний корпус і надшвидкий біонічний чіп.
Читайте такожМобільний зв’зок та інтернет: Apple показала новий годинник (фото)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Презентація нових iPhone