Рекламний ролик про нове покоління Apple Watch зняли на київському вокзалі

Рекламний ролик про те, що 40 мільйонів пісень поміщаються в нових Apple Watch Series 3 зняли в Україні на центральному вокзалі. Ролик продемонстрували під час сьогоднішньої презентації нової продукції Apple.

На перших хвилинах можна впізнати вестибюль київського вокзалу з двома ескалаторами, а також почути оголошення українською мовою.

Далі дія відбувається на платформі метро, яка дуже схожа на станцію "Золоті Ворота".

Нагадаємо, що сьогодні Apple представила новий iPhone 8. У нього будуть скляний корпус і надшвидкий біонічний чіп.

Читайте такожМобільний зв’зок та інтернет: Apple показала новий годинник (фото)