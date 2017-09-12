Рекламний ролик про нове покоління Apple Watch зняли на київському вокзалі

21:44, 12 вересня 2017
Наука та IT
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У нових Apple Watch Series 3 поміщаються 40 мільйонів пісень.

REUTERS

Рекламний ролик про те, що 40 мільйонів пісень поміщаються в нових Apple Watch Series 3 зняли в Україні на центральному вокзалі. Ролик продемонстрували під час сьогоднішньої презентації нової продукції Apple.

На перших хвилинах можна впізнати вестибюль київського вокзалу з двома ескалаторами, а також почути оголошення українською мовою.

Далі дія відбувається на платформі метро, яка дуже схожа на станцію "Золоті Ворота".

Нагадаємо, що сьогодні Apple представила новий iPhone 8. У нього будуть скляний корпус і надшвидкий біонічний чіп.

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Новина в сюжеті: Презентація нових iPhone
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