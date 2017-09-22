В Одесі ідентифікували тіла всіх дівчаток, які загинули під час пожежі в таборі "Вікторія"

Стали відомі результати судово-медичних та молекулярно-генетичних експертиз фрагментів тіл, знайдених після пожежі в дитячому таборі "Вікторія".

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Одеській області Сергій Шайхет в Facebook.

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"На наш превеликий жаль, найгірші припущення слідства підтвердилися... Ідентифіковані останки всіх трьох дівчат... Вони загинули... ", - написав він у соцмережі.

Нагадаємо, в результаті пожежі загинули 8-річна Софія Мазур та 9-річна Настя Кулинич. 12-річну Сніжану Арпентий раніше вважали зниклою без вісті і оголосили в розшук.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 вересня в Одесі загорівся дитячий оздоровчо-спортивний табір "Вікторія". На момент загоряння в таборі перебувало 150 дітей. У корпусі, який загорівся, було 42 дитини. Троє дітей загинули.