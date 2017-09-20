Прокуратура перевіряє посадовців мерії Одеси у зв’язку з трагедією у таборі "Вікторія" - Луценко

Органи прокуратури у зв’язку з трагедією в дитячому таборі «Вікторія» в Одесі перевірятимуть роботу посадовців мерії Одеси, зокрема, заступника міського голови, яка відповідає за питання освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Дніпрі повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За його словами, слідство буде вивчати не тільки діяльність керівництва табору, а й інших посадовців.

Читайте такожСтан постраждалих під час пожежі в одеському таборі задовільний: сьогодні з лікарні випишуть двох дівчат

«Виявляється з червня місяця в дитячому таборі була відключена сигналізація. Вивчаємо причини. Не виключаю, що тут може бути корупція. Також весь цей час в таборі не були заповнені протипожежні резервуари водою про що протипожежна інспекція надсилала приписи щодо усунення порушень. Письмові приписи надсилалися до табору, райдержадміністрації на території якої розташований табір, а звідти до мерії Одеси», - пояснив Луценко.

За його словами, якщо заступник мера Одеси дійсно отримувала ці приписи, то повинна понести відповідальність, як мінімум про службову недбалість.

Луценко також заявив, що слідство вивчає всі документи, починаючи з проектування та будівництва закладу. За його словами, зокрема, виявилося, що Державна архітектурно-будівельна інспекція підписала акт про прийом табору наступного дня після надання дозволу на його будівництво.

Луценко наголосив, що міський голова Одеси Геннадій Труханов несе політичну відповідальність за трагедію в дитячому оздоровчому таборі.

Генпрокурор також додав, що роль кожного посадовця у трагедії, що сталася, буде вивчено. Всі необхідні документи вилучені з райдержадміністрації та мерії Одеси.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі стався пізно ввечері 15 вересня. Корпус, де спалахнула пожежа, вигорів вщент. При розбиранні обгорілих руїн були виявлені останки двох дівчат, через деякий час виявили фрагменти ще одного тіла.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Затримано директора «Вікторії» Петроса Саркісяна і виховательку Наталію Янчик, яка за функціональними обов'язками повинна відповідати за пожежну безпеку. Їм повідомлено про підозру. 18 вересня суд заарештував обох без права внесення застави.