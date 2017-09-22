Іудейський новий рік в Умані відзначили 33 тисячі хасидів з 16 країн

Заходи з нагоди святкування іудейського нового року в Умані Черкаської області відвідали понад 33 тис. паломників-хасидів з 16 країн.

Як повідомляє Сектор комунікації поліції Черкаської області, завершуються щорічні заходи, що проходили в Умані з 20 вересня на могилі цадика Нахмана з нагоди святкування Рош-Га-Шана – нового року за іудейським календарем.

Цього року на святкування Рош-Га-Шана до Умані приїхали понад 33 тис. паломників-хасидів з 16-ти країн світу.

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Весь час протягом проведення культових заходів та до моменту від’їзду гостей правопорядок та безпеку громадян іноземних держав забезпечують співробітники зведеного загону поліції. Загалом до гарантування публічної безпеки і порядку та безпеки дорожнього руху в Умані під час святкування Рош-Га-Шана залучались понад 500 українських поліцейських та 17 співробітників поліції Держави Ізраїль з підрозділу «ЯСАМ». Правоохоронці працюють у місцях проведення культових заходів у цілодобовому режимі.

Довідка УНІАН. Щорічно в Умані збираються прихильники іудейської течії хасидизму, оскільки тут, на єврейському кладовищі, похований Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810 рр.) - засновник Брацлавського (Бреславського) хасидизму. Могила цадика - одна з найшанованіших святинь хасидів, місце щорічного масового паломництва.