В Умані сьогодні починається святкування іудейського Нового року: прибули близько 30 тисяч паломників (відео)

На сьогоднішній день в Умань на святкування іудейського Нового року прибули понад 30 тис. гостей з різних країн, у тому числі з Америки, Великобританії, Ізраїлю, Мексики, Голландії, Аргентини. Про це повідомив речник управління Національної поліції у Черкаській області Дмитро Грищенко, передає "112 Україна".

Повідомляється, що сьогодні на могилі цадика Нахмана почнуться основні заходи. Протягом святкових днів правопорядок в місті забезпечують понад півтисячі поліцейських.

"З метою забезпечення громадського порядку публічної безпеки, зона проведення заходів розділена на 6 ділянок і на них цілодобово несуть службу понад 500 представників поліції. Всього діє 43 маршрути, 16 стаціонарних постів і 10 контрольно-пропускних пунктів. Всі співробітники поліції несуть службу з табельною вогнепальною зброєю. В даний час грубих порушень громадського порядку немає", – зазначив Дмитро Грищенко.

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Як відомо, Новий рік за іудейським календарем (Рош Га-Шана) в цьому році святкується 20-22 вересня. В Умань на Рош Га-Шана з'їжджаються паломники-хасиди для відвідування могили духовного лідера брацлавських хасидів цадика Нахмана. Хасиди вірять, що якщо зустріти Рош Ха-Шана біля його могили, то наступний рік буде дуже щасливим.