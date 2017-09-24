У Львові кількість постраждалих від отруєння рибою збільшилася майже вдвічі

У Львові до 40 осіб зросла кількість постраждалих після вживання копченої риби з ринку «Привокзальний».

Як повідомила кореспонденту УНІАН головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко, кількість постраждалих внаслідок харчового отруєння продовжує зростати. Станом на ранок 24 вересня, до медиків звернулося 40 осіб, які відчули різке погіршення стану здоров‘я після вживання копченої риби придбаної на ринку.

«До медиків вже звернулося 40 людей, з них п’ятеро дітей віком від 3 до 15 років. Двоє людей після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовилися. На даний час у Львівську обласну клінічну лікарню госпіталізовано 36 осіб, ще двоє – госпіталізовано у лікарню міста Пустомити», - розповіла Тімко.

У Нацполіції області зазначили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 ч.1 КК України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає штраф 1700 грн або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня у Львові до обласної інфекційної лікарні було госпіталізовано 10 осіб з діагнозом «гостра кишкова інфекція».

Перших пацієнтів почали госпіталізувати з 18.00 22 вересня.

Всі постраждалі вживали в їжу рибу гарячого копчення, придбану в торговому павільйоні ринку «Привокзальний» у Львові.

Зазначається, що вони потрапляють до лікарні у важкому стані зі скаргами на підвищення температури, головний біль, блювоту, розлади шлунку.

Проводиться комплекс лікувально-діагностичних заходів.

Про ситуацію, що виникла і призвела до захворювання людей, повідомлено керівництво відповідних підрозділів Держпродспоживслужби, які здійснюють обстеження та проводять роботу у вогнищі інфекції.