У Канаді презентували книгу про події в зоні АТО

У Торонто в театрі Інституту Святого Володимира відбулася презентація англійського та українського видання книги «Добробати. Історія подвигу батальйонів, що врятували країну», яка окреслює події 2014-2015 років.

Як повідомив сьогодні Департамент комунікації МВС України, книгу про час, коли для збройного опору російській гібридній агресії у складі МВС України була створена система добровольчих підрозділів, було презентовано 24 вересня.

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Проект «Добробати» – це перше видання про історію добровольчого руху в Україні, створення добробатів, їхній бойовий шлях і сучасний стан. Це понад 30 спогадів від ключових учасників тих подій тодішнього військово-політичного керівництва України, командирів кадрових військових формувань, новостворених добровольчих підрозділів, політиків, волонтерів, журналістів, громадських діячів і звичайних бійців.

Книга вийшла у 2016 році накладом понад 10 000 примірників, значна частина якого була презентована безпосереднім учасникам тих подій та родинам загиблих.

У презентації взяли участь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян, посол України у Канаді Андрій Шевченко, радник міністра, екс-боєць 20-го батальйону територіальної оборони Збройних сил України Євген Тєрєхов, члени української команди "Ігри Нескорених", які проходять у Торонто, представники уряду Канади, громадських українських та волонтерських організацій у Канаді.

За словами Авакова, четвертий рік поспіль Україна збройно захищає свою незалежність у протистоянні гібридній агресії Росії, яка, всупереч міжнародному праву, анексувала Крим та окупувала частину Донбасу. Міністр наголосив, що ціною життя тисяч українських громадян Україна насправді боронить мир і демократичні цінності західної цивілізації від цинічної неоімперської політики нашого східного сусіда, і подякував міжнародній спільноті та кожному іноземному громадянину, особливо представникам численної української діаспори у Канаді, за потужну підтримку нашої держави на світовій арені.