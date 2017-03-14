Порошенко - воїнам-добровольцям: ваша єдність та рішучість зараз дуже потрібні Україні (відео)

Президент України Петро Порошенко привітав воїнів-добровольців з їхнім святом.

«Дякую всім воїнам-добровольцям - тим, хто зараз працює в Національній поліції, служить в Національній гвардії, перевівся до лав Збройних сил або займає активну громадянську позицію в цивільному житті. Ваша єдність та рішучість зараз дуже потрібні Україні», - написав Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, зараз потрібна рішуча протидія спробам ворога, який, зрозумівши неможливість подолати нас на фронті, намагається дестабілізувати ситуацію в середині країни.

«Низький уклін кожному з вас від українського народу», - додав президент.

Читайте такожРосійський агресор намагається розділити та знищити Україну - Нацгвардія

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 17 січня 2017 року ухвалила постанову №4261 про встановлення в Україні Дня українського добровольця.

Свято встановлене з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.