Масове отруєння рибою у Львові: продавчині оголосили підозру

У Львові прокуратура оголосила підозру львів’янці, яка приготувала та продавала рибу на ринку, після вживання якої у місті масово отруїлись люди. Про це йдеться на сайті Львівської прокуратури.

«Встановлено, що жінка, достовірно знаючи, що порушені правила та норми можуть призвести до тяжких наслідків, все ж розморожувала скумбрію та за допомогою спеціального обладнання у приміщенні власного гаража здійснювала гаряче копчення риби. Виготовлений з порушеннями санітарно-епідеміологічних правил товар без документів про якість, продавчиня збувала на львівському ринку», - йдеться у повідомленні прокуратури.

Під час слідчих дій, товар вилучено, а взірці скеровано на експертизу для проведення лабораторних досліджень. Досудове розслідування триває.

Продавчині загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Львові копченою скумбрією, яку придбали на Привокзальному ринку, отруїлися 54 людини, у лікарнях перебувають 48 осіб.

Причина спалаху кишкової інфекції досі не встановлена, але медики припускають, що це сальмонельоз.