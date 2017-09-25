Масове отруєння копченою скумбрією у Львові: кількість постраждалих перевищило півсотні людей

У Львові копченою скумбрією, яку придбали на Привокзальному ринку, отруїлися 54 людини, у лікарнях перебувають 48 осіб, пише «Zaxid.net».

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Зазначається, що серед постраждалих – семеро дітей. Причина спалаху кишкової інфекції досі не встановлена, але медики припускають, що це сальмонельоз.

Видання пише, що це найбільший спалах кишкової інфекції у Львові цього року.

Як повідомляв УНІАН раніше, у п’ятницю, 22 вересня, у Львові до 40 осіб зросла кількість постраждалих після вживання копченої риби з ринку «Привокзальний».

Головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко повідомила, кількість постраждалих внаслідок харчового отруєння продовжує зростати.