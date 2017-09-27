ГПУ хоче арештувати розмови та переписку всіх операторів

Генеральна прокуратура просила суд у січні 2017 року арештувати "інформацію" наявну в українських мобільних операторів за період січень-березень 2014 року (під час Революції гідності).

Про це в коментарі "Українській правді" повідомила провідний спеціаліст із зв’язків з громадськістю компанії "Київстар" Ірина Леліченко.

В ухвалі було вказано:

"...накладено арешт із забороною будь-яким службовим та посадовим особам ПрАТ "Київстар" розпоряджатися всіма носіями інформації (жорсткі диски, сервера, тощо) в частині знищення, пошкодження, зміни, перетворення інформації за період з 29 листопада 2013 року по 16 березня 2014 року".

Леліченко розповіла, що вимога ГПУ стосувалася усіх українських операторів.

"В січні 2017 року в межах розслідування карної справи щодо подій в Україні у січні-березні 2014 року, Печерський районний суд м. Києва заборонив розпоряджатися носіями інформації із абонентськими даними на серверах телеком операторів за певний період часу. Вимога стосувалась телеком операторів Лайфселл, МТС (Водафон), Тримоб, Укртелеком, Київстар та інших операторів мобільного зв’язку України", - розповіла вона.

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За словами Леліченко, "Київстар" звернувся до Печерського районного суду із проханням роз'яснити, яким чином виконати ухвалу суду, оскільки в порушення вимог закону вона чітко не визначала перелік об’єктів, на яких було накладено арешт й, фактично містила вимогу щодо арешту інформації, що не передбачено чинним законодавством України.

"Апеляційний суд міста Києва задовольнив скаргу Київстар, визнав незаконною ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 07.04.2017 року (про необов’язковість роз'яснення попередньої ухвали – ред.) та зобов’язав зазначений суд роз’яснити, як виконувати ухвалу щодо заборони розпоряджатися носіями інформації із абонентськими даними", - додала вона.

Водночас Леліченко заявила, що наразі ніяких фактичних дій ні зі сторони ГПУ, ні зі сторони оператора не було здійснено, оскільки це неможливо зробити без роз'яснення.

Також вона сказала, що "ні про який доступ ГПУ до прослуховування абонентів не йдеться".

Раніше адвокат Олег Бабич на своїй сторінці у Facebook заявив, що департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України отримав можливість законно прослуховувати всіх абонентів Київстар.

"Печерський районний суд (24 січня – ред.) фактично відкрив доступ слідчим до всього обладнання Київстар з метою отримання будь-якої інформації, що цікавить про телефонні розмови і листування, увагу, всіх абонентів оператора мобільного зв'язку, а це кілька мільйонів людей. Те, що слухають всіх було ясно, але тепер це вже роблять абсолютно законно", - написав він.