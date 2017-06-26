Холодницький підозрює, що його прослуховують

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вважає, що його мобільний телефон прослуховують.

Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу ZIK, передає "Українська правда".

"Думаю, що так", - сказав він, відповідаючи на відповідне питання.

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На думку керівника САП, його телефон можуть прослуховувати багато правоохоронних органів.

Холодницький повідомив, що номер телефону він не міняв з 2006 року.

Прокурор додав, що його охорона регулярно перевіряє кабінет на предмет можливого несанкціонованого "прослуховування".

Як повідомляв УНІАН, у Росії створили систему для прослуховування мобільних телефонів в офісах.