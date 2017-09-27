Умеров про вирок окупаційного суду: вони не дочекаються, щоб я помер у в'язниці

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров заявляє, що російські окупанти не дочекаються його смерті в колонії. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відеовключення з окупованого Криму на прес-конференції в Києві.

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"Я постійно беру медикаменти, пов'язані з кількома захворюваннями, які у мене є. Основне з них - це хвороба Паркінсона. Я думаю, що мені дозволять приймати ці препарати й далі. Настільки вони не опустяться, щоб не дозволити приймати медичні препарати", - сказав Умеров.

При цьому він зазначив, що його стан на сьогоднішній день більш-менш стабільний.

"Я думаю, що два роки я вже витримаю. Вони не дочекаються, щоб я - не хочеться вимовляти це слово - але не дочекаються, щоб я помер у в'язниці", - заявив Умеров.

У свою чергу, адвокат Микола Полозов сказав, що в Умерова також діагностовано цукровий діабет та ішемічну хворобу серця, і що в домашніх умовах йому необхідний медичний догляд.

"В умовах колонії-поселення російська влада забезпечити такий медичний догляд ніколи не зможе. Медицина в пенітенціарній системі Російської Федерації перебуває на вкрай низькому рівні", - заявив Полозов.

"Два роки колонії-поселення - це багато чи мало? У випадку з Ільмі Умеровим це фактично рівносильно смертній карі, оскільки витримати він цього не зможе", - заявив Полозов.

За словами адвоката, існує серйозна небезпека, що після набрання вироком чинності в такому вигляді, як його оголосили в суді першої інстанції, Умерова перевезуть для відбування покарання до Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 вересня, підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії й засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

*** 12 травня 2016 роки так званий «прокурор» окупованого Росією Криму Наталія Поклонська повідомила, що слідчі ФСБ РФ порушили проти Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, а також утримання у психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи Умерова викликали суспільний і міжнародний резонанс. Незважаючи на поганий стан здоров'я, зокрема, перенесену важку операцію на серці і цукровий діабет, Умерова примусово утримували три тижні в психіатричній лікарні. 21 березня 2017 року Умерову вручили обвинувальний висновок у його справі. 7 червня в Сімферопольському районному суді відбулося перше засідання по суті у справі Умерова.