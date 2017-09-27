В окупованому Криму Умерова засудили до двох років колонії-поселення

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова визнано винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засуджено до двох років колонії-поселення. Як повідомляє Радіо Свобода, також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

Читайте такожУмеров виступив із заключним словом у суді: зрадники судять патріотівУ повідомленні сказано, що вирок оголосив суддя підконтрольного Росії Сімферопольського районного суду Андрій Кулішов. Слідство поставило за провину Умерову висловлювання, які він зробив під час інтерв'ю кримськотатарському телеканалу ATR. В ефірі Умеров говорив про необхідність посилення санкцій проти Росії, які можуть змусити її забратися з Криму і з Донбасу.

За твердженням заступника голови Меджлісу, він не допускав закликів до сепаратизму. Умеров говорив кримськотатарською мовою і перекладач під час допиту в суді підтвердив, що слова «треба», яке слідство розглядало як доказ закликів, Умеров не говорив.

Сторона звинувачення вимагала засудити Умерова до трьох з половиною років позбавлення волі умовно, а також призначити активістові трирічний випробувальний термін і на такий самий час заборонити йому займатися публічною і викладацькою діяльністю.

Сам Умеров відкидає звинувачення в сепаратизмі. 20 вересня він виступив в суді з останнім словом і заявив, що після анексії Криму російські силові структури проводять репресії проти прихильників територіальної цілісності України.

Російська влада заборонила діяльність Меджлісу кримськотатарського народу. Самі кримські татари піддаються обшукам й арештам. У квітні 2017 року Міжнародний суд ООН в Гаазі зажадав від Росії дотримуватися прав кримських татар.