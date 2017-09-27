В Одесі попрощалися з двома дівчатками, які загинули в таборі "Вікторія" (фото)

16:31, 27 вересня 2017
Суспільство
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Тіла дітей доставили в храм в закритих трунах.

Думська

Сьогодні в Одесі попрощалися з жертвами трагедії в дитячому таборі "Вікторія" 12-річною Сніжаною Арпентій і 8-річною Софією Мазур.

Читайте такожНа пожежну сигналізацію в одеському таборі "Вікторія" було витрачено понад 11 мільйонів гривень - ЗМІТраурна церемонія пройшла в Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Проводити в останню путь дівчаток прийшли кілька сотень одеситів, включаючи рідних, близьких, чиновників мерії, а також учасників танцювального колективу «Адель».

Думська

Тіла дітей доставили в храм в закритих трунах. Їх поховають на одному з одеських кладовищ.

Думська

У понеділок, нагадаємо, в Одесі попрощалися з 9-річною Настею Кулинич. Її поховали в рідному селі Троїцьке.

Думська
Думська

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Новина в сюжеті: Трагічна пожежа у дитячому таборі в Одесі
Теги: #пожежа таборі одесі#таборі загинули діти