В Одесі попрощалися з двома дівчатками, які загинули в таборі "Вікторія" (фото)
16:31, 27 вересня 2017Суспільство
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Тіла дітей доставили в храм в закритих трунах.
Проводити в останню путь дівчаток прийшли кілька сотень одеситів\ Думська
Сьогодні в Одесі попрощалися з жертвами трагедії в дитячому таборі "Вікторія" 12-річною Сніжаною Арпентій і 8-річною Софією Мазур.
Читайте такожНа пожежну сигналізацію в одеському таборі "Вікторія" було витрачено понад 11 мільйонів гривень - ЗМІТраурна церемонія пройшла в Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Проводити в останню путь дівчаток прийшли кілька сотень одеситів, включаючи рідних, близьких, чиновників мерії, а також учасників танцювального колективу «Адель».
Батьки загиблих дівчаток \ Думська
Тіла дітей доставили в храм в закритих трунах. Їх поховають на одному з одеських кладовищ.
Тіла дітей доставили в храм в закритих трунах \ Думська
У понеділок, нагадаємо, в Одесі попрощалися з 9-річною Настею Кулинич. Її поховали в рідному селі Троїцьке.
Батьки загиблих дівчаток \ Думська
Їх поховають на одному з одеських кладовищ \ Думська
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