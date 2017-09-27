Справою щодо диверсії на складі боєприпасів у Калинівці займатиметься СБУ

Кримінальне провадження, розпочате прокуратурою за фактом вчинення диверсії у військовій частині на Вінничині, передане за підслідністю до Служби безпеки України.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

"Розпочате 27 вересня військовою прокуратурою Центрального регіону України кримінальне провадження за фактом вчинення диверсії на території військової частини у Калинівці Вінницької області передане за підслідністю до Управління Служби безпеки України у Вінницькій області за процесуального керівництва прокурорів військової прокуратури Центрального регіону України", - зазначено у повідомленні.

Наразі тривають першочергові слідчі та процесуальні дії для дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

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Водночас, як повідомила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook, слідча група підсилена працівниками центрального управління та регіональних органів спецслужби.

"Слідчу групу СБУ посилено досвідченими фахівцями з центрального управління та регіональних органів спецслужби. Наразі проводяться першочергові слідчі дії, у тому числі допитуються очевидці та інші свідки подій", - написала вона.

Також Гітлянська повідомила, що слідчі СБУ зможуть почати огляд місця події після розмінування території. "Спеціалісти розпочали роботи з розмінування території, що дозволить слідчим СБУ найближчим часом розпочати огляд місця події та призначити необхідні експертизи", - додала прес-секретар СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів і пожежу на території арсеналу Міністерства оборони поблизу міста Калинівка, що на Вінниччині. Як з'ясувалося, на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 вибухнули снаряди калібру 122 мм і 125 мм, виникла пожежа.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, травмовано двох людей, із зони можливого ураження було евакуйовано більш як 30 тисяч людей.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.113 Кримінального кодексу (диверсія).