Слідчі відпрацьовують чотири основні версії вибухів під Калинівкою

Слідчі відпрацьовують чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу Збройних сил України в Калинівці Вінницька області, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Читайте такожДиверсія чи недбальство: реакція соцмереж на вибухи в Калинівці"Під керівництвом військового прокурора Центрального регіону України організовані та проводяться невідкладні слідчі дії та першочергові заходи направлені на розкриття злочину. Відпрацьовуються чотири основні слідчі версії вчинення кримінального правопорушення", - йдеться в повідомленні ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, на території військової частини у місті Калинівка Вінницької області 26 вересня близько 21 год. 46 хв. стався вибух з подальшою детонацією боєприпасів, які знаходилися в сховищах та майданчиках відкритого зберігання.

За вказаним фактом військовою прокуратурою Центрального регіону України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ст. 113 Кримінального кодексу ("диверсія"). Здійснення досудового розслідування у даному провадженні доручено слідчому відділу Управління СБУ у Вінницькій області.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснює група прокурорів військової прокуратури Центрального регіону України.

Генеральна прокуратура України здійснює контроль за станом досудового розслідування цього кримінального провадження.

Внаслідок пожежі на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка постраждала одна особа, горіло чотири будинки. Із зони ризику евакуйовано вже понад 30 тис. людей.

Радник президента Порошенка Юрій Бірюков зазначав, що пичиною пожежі на складах боєприпасів у Калинівці міг стати безпілотний літальний апарат.

За цей рік це вже третя пожежа на військових складах. У ніч на 23 березня почалися вибухи на складах військової частини А1352, поблизу міста Балаклія Харківської області. Пожежу гасили декілька днів, а наслідки долають досі. Тоді також говорили про диверсію і безпілотник.

А 22 вересня горів склад військової техніки поблизу Новоянисоля Донецької області. Причиною пожежі вважають підпал.