Завтра голова Житомирської ОДА Гундич відвідає Бердичівський район

Завтра голова Житомирської ОДА Ігор Гундич відвідає Бердичівський район з робочою поїздкою. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

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Як зазначається у повідомленні, Гундич, зокрема, ознайомиться з тим, як відновлюють будинки, що постраждали від граду.

"Житомирщина єдиною командою допомагає Бердичівському району відновити пошкоджені градом будинки. Перша тисяча листів шиферу вже надійшла до Бердичівського геріатричного пансіонату",- сказано у повідомленні.

«Працюємо командно – допомагаємо Бердичівському району. Заповнюємо склад на території Бердичівського геріатричного пансіонату шифером та будматеріалами. Маємо вже першу 1000 листів шиферу. Долучаються райони та бізнес», – цитує Гундича прес-служба облдержадміністрації.

За його словами, першочергово ремонтуватимуть дахи у соціальних закладах та житлових будинках одиноких людей похилого віку, малозабезпечених сімей, які самостійно цього зробити не зможуть.

Як повідомляв УНІАН, у Бердичеві Житомирської області після граду в ніч на 22 вересня розміром з куряче яйце оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня, повідомили у прес-службі Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області. Зокрема, від населення надійшли заяви про пошкодження покрівель понад 1 тис. 950 приватних домоволодінь. Також потребують капітального ремонту або заміни дахи у 6 школах та 4 дитячих дошкільних навчальних закладах районного центру. Орієнтовна вартість завданих збитків перевищує 6,4 млн грн.