У Бердичеві після граду величиною з куряче яйце оголосили надзвичайну ситуацію (фото)

У Бердичеві після граду в ніч на 22 вересня величиною з куряче яйце оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 23 вересня у Бердичеві оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня за фактом пошкодження напередодні градом житлових будинків та порушення нормальних умов життєдіяльності населення.

Сьогодні на місці події працює оперативна група УДСНС у Житомирській області.

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"На базі Бердичівської міської ради організовано прийом заяв від громадян та проведено оцінку заподіяних негодою збитків. Зокрема, від населення надійшли заяви про пошкодження покрівель понад 1 тис. 950 приватних домоволодінь. Також потребують капітального ремонту або заміни дахи у 6 школах та 4 дитячих дошкільних навчальних закладах районного центру. Орієнтовна вартість заподіяних збитків перевищує 6,4 млн. грн",- зазначають у відомстві.

Бійці ДСНС вже почали аварійно-рятувальні роботи щодо перекриття пошкоджених покрівель листами шиферу, які зірвало з житлових будинків внаслідок сильного вітру, граду.

"Відновлювальні роботи тривають з 22 вересня і продовжаться завтра. Рішенням міської комісії з питань ТЕБ та НС введено в дію частково план реагування на виникнення надзвичайної ситуації у Бердичеві та введено режим підвищеної готовності для підприємств, установ та організацій, які залучаються для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", - сказано у повідомленні прес-служби відомства.