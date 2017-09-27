У Волинській області затримали на хабарі чоловіка народної депутатки

У Волинській області затримали двох адвокатів на отриманні хабара у 2 тис. доларів і більше 5 тис. грн. Один з них - голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури і чоловік народного депутата. Про це повідомляє департамент захисту економіки Національної поліції.

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За словами слідства, затриманого до злочинної діяльності в якості посередника привернув адвокат і член цієї ж комісії.

"2 тисячі доларів США та понад 5 тисяч гривень неправомірної вигоди чиновники вимагали від громадянина за успішну здачу кваліфікаційних іспитів, які необхідні для отримання посвідчення адвоката", - йдеться у повідомленні.

На даний момент вирішується питання про затримання посадових осіб у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.