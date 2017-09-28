Голова Житомирської ОДА інспектує хід відновлювальних робіт після руйнівного граду

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич сьогодні перебуває із поїздкою у Бердичівському районі. Як передає кореспондент УНІАН, Гундич прибув у село Скраглівка.

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Під час робочої поїздки голова облдержадміністрації ознайомиться з тим, як ведуться відновлювальні роботи після величезного граду, що випав в ніч на 22 вересня.

Як повідомляв УНІАН, у Бердичеві Житомирської області після граду в ніч на 22 вересня розміром з куряче яйце оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Зокрема, від населення надійшли заяви про пошкодження покрівель понад 1 тис. 950 приватних домоволодінь. Також потребують капітального ремонту або заміни дахи у 6 школах та 4 дитячих дошкільних навчальних закладах районного центру. Орієнтовна вартість завданих збитків перевищує 6,4 млн грн.