На Одещині українська родина провела 13 років у pабстві у ромів (відео)

На Одещині роми 13 років тримали в неволі українську родину. Тортури, знущання та приниження - це лише частина пекла, через яке довелося пройти матері та сину.

Тримали їх у нелюдських умовах. Через знущання та постійне недоїдання Іван та Тамара неодноразово були в лікарнях - за спроби втечі чи будь-яку провину їх нещадно били молотком і пасом з комбайна.

Читайте такожНа Чернігівщині правоохоронці викрили "реабілітаційний центр", в якому утримували понад 200 людей

В Івана скалічене вухо, зламані пальці рук, ребра, перебите коліно, на голові - десятки шрамів від побоїв.

Сусіди про це свавілля знали, однак до копів не зверталися. Це зробив товариш Івана, з яким полонений зв'язався під час останньої спроби втечі.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Київської області встановлює обставини 16-річного насильницького утримання жінки у Згурівському районі.