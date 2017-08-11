На Київщині жінка заявила, що її тримали в рабстві 16 років

Прокуратура Київської області встановлює обставини 16-річного насильницького утримування жінки у Згурівському районі. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прокурор Київської області Дмитро Чібісов сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожУ поліції розповіли подробиці про схемі продажу українців у рабство в Британію

За його словами, сама потерпіла стверджує, що її тримали в рабстві знайомі. Прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактом події по ст. 146 Кримінального кодексу (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

За словами Чібісова, за заявою самої потерпілої і сусідів, протягом 16 років вона перебувала в рабстві у своїх знайомих в селі Згурівського району Київської області, де її тримали в сарайному приміщенні.

Водночас Чібісов зазначив, що прокуратура поки не встановила фактів, які б підтвердили утримання в рабстві цієї жінки, бо щодо неї не було насильницьких дій. За попередніми даними, могли мати місце шахрайські дії з боку її знайомих, оскільки вони займалися продажем квартири матері потерпілої.

«Що стосується нібито рабської експлуатації…фізичних обмежень, перешкоджання виходу, або ще щось в даний час слідством це однозначно не встановлено ... Упевнений, що найближчим часом ми з'ясуємо це і проінформуємо», - заявив прокурор області.

Говорячи про причини того, що жінка настільки тривалий час не давала про себе знати, він пояснив, що люди, які її утримували, сказали їй про нібито кримінальне переслідування стосовно неї за причетність до будівельних робіт одного з посольств. Тобто, за словами прокурора, жінка була залякана.

У той же час, Чібісов зазначив, що обставини події поки що чітко незрозумілі, і є запитання до психологічного стану потерпілої. Зараз потерпіла перебуває на реабілітації.

Інформація про звільнення жінки з'явилася в місцевому виданні "Згурівська правда" 8 серпня. Тоді повідомлялося, що в селі Черевки Згурівського району Київської області, в сараї одного з домогосподарств селяни знайшли ледь живу жінку, яку шляхом психологічного тиску і залякування тримала в рабстві сім'я зі столиці.

За її словами, ще на початку 2000-х колишні сусіди та добрі знайомі виманили у неї гроші, пообіцявши допомогти влаштувати на престижну роботу за кордон. Після того запропонували пожити на своїй дачі в с. Черевки. Однак в останні роки господиня, а колись ще й подруга потерпілої, в прямому сенсі перетворила її на рабиню: ставила непосильні завдання по господарству, годувала недоїдками і зіпсованими продуктами, била, залякувала і маніпулювала.

Фактично потерпіла, за її словами, була позбавлена волі і перебувала під повним психологічним контролем господині. Такого ефекту остання досягла з допомогою тотального залякування, цькування та різних психологічних прийомів. Зокрема, змусила повірити у вигадану історію про те, що її розшукує поліція за масову загибель людей через обвалу будівлі у центрі столиці, її фізичне усунення замовили жителі села і рідний брат потерпілої. Злодійка навіть вигадала і нав'язала Олені думку, що у неї важке онкологічне захворювання, а її долею займається невідомий екстрасенс, який через господиню вказує, що і як треба робити для зцілення.