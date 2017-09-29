Скандал у Польщі: власник супермаркету встановив перевірку для українців

У місті Барлінек у Польщі власник магазину Bimex Єжи Бітель повісив табличку, що закликає перевіряти кожного громадянина України на касі. Фото з табличкою швидко поширилося по соцмережам, передає 112.ua.

"Кожен громадянин України після виходу з касового апарату буде перевірений", - написано польською та українською мовами.

Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки у терміновому порядку поінформував про ситуацію прокуратуру, омбудсмена та посольство України в Польщі, повідомляється на його сторінці у Facebook.

Власник магазину пояснив, що поставив табличку після того, як громадянин України вкрав дві сумки продуктів.

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Напис на прохання власника перевели українці, які працюють у магазині.

"Насправді вона висіла добу, але її вже зняли. Я сказав зробити її під впливом імпульсу, занадто швидко. Не таким має бути зміст таблички. Щиро вибачаюся перед усіма, хто відчуває себе ображеним. Таблички з таким змістом не може бути", - сказав він.

Єжи Бітель додав, що табличка з таким написом висіла там протягом 30 років, і "ніколи не було жодних скарг". За словами власника табличка "не повинна бути звернена до українців, а тільки перекладала напис на українську мову".

"Поляк може щось вкрасти раз на місяць. З українцями такі історії трапляються навіть чотири рази на тиждень. Я повинен був найняти двох додаткових охоронців", - поскаржився власник магазину Bimex.

Між тим Центр з моніторингу расової та ксенофобської поведінки написав, що "це скандальний випадок дискримінації осіб у зв'язку з їхньою національністю". В організації запевнили, що докладуть усих зусиль, щоб особи, відповідальні за встановлення таблички, та особи, які змусили помістити на неї загрози, понесли кримінальну відповідальність.

Як повідомляв УНІАН, у липні польські роботодавці збільшили українцям зарплати і заохочення.