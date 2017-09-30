Два в одному: в селі Одеської області активісти виявили пам'ятники Леніну і Калініну

16:26, 30 вересня 2017
Суспільство
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Сільський голова офіційно відповів, що в бюджеті села немає грошей на демонтаж цих пам'ятників.

Фото littlecabbage via flickr.com

 У селі Кубей Болградського району Одеської області активісти виявили пам'ятники Володимиру Леніну і Михайлові Калініну. Про це керівник Одеської міської організації ВО «Свобода» Сергій Солтасюк повідомив на своїй сторінці в Fаcebook.

Читайте такожНове життя Леніних: Чим в Україні замінюють знесені пам'ятники (фото)Він стверджує, що «на письмову вимогу керівників Одеської обласної державної адміністрації та ГУ Нацполіції в Одеській області демонтувати тоталітарних ідолів Кубейський сільський голова офіційно відповів, що в бюджеті села на це немає грошей».

Проте через декілька місяців після цього, зазначив активіст, «для підготовки до місцевого свята із сільського бюджету виділили 50 тисяч гривень. На них трохи привели в порядок село, а заодно пофарбували постаменти пам'ятників Леніну і Калініну, а також «червону зірку».

«Свободівець» акцентує, що зроблено це всупереч закону про декомунізацію, який набув чинності ще 21 травня 2015 року.

Також він розмістив на своїй сторінці фото пам'ятників.

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Теги: #селі пам'ятник леніну#пам'ятник калініну