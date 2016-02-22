У Дніпропетровську в рамках декомунізації перейменували ряд центральних вулиць та парк

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської міської ради, загалом в місті перейменовано 322 об'єкти. Останнє розпорядження про нові назви для 6 вулиць та скверу міський голова Дніпропетровська Борис Філатов підписав 19 лютого.

Згідно з документом, головний проспект Дніпропетровська носитиме ім’я Дмитра Яворницького замість Карла Маркса, проспект Кірова перейменовано в проспект Олександра Поля, вул. Леніна повернули історичну назву – Воскресенська, вул. Шаумяна перейменовано на вул. Архітектора Дольніка. Всі зазначені топонімічні об'єкти розташовані в центрі міста.

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Також парк Ленінського комсомолу буде називатися парк Зелений Гай.

Згідно з розпорядженням, в. о. міського голови від 24 листопада 2015 р. в рамках декомунізації дістали нові назви 5 із 8 районів Дніпропетровська. Так, Жовтневий район перейменовано в Соборний, Кіровський – в Центральний, Бабушкінский – в Шевченківський, Ленінський – в Новокодацький, Червоногвардійський – в Чечелівський район.

Водночас, за інформацією міськради, наразі в Дніпропетровську залишається близько 40 комуністичних символів. Більшість з них – меморіальні таблички. Також досі не демонтовані пам'ятники радянським діячам Михайлу Калініну та Сергію Кірову.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 15 травня 2015 року підписав закони про декомунізацію. Зокрема, закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки». Документами забороняється радянська символіка, засуджується комуністичний режим, відкриваються архіви радянських спецслужб та визнаються борцями за незалежність України УПА й інші організації. Закони були прийняті парламентом 9 квітня 2015 р.