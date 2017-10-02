Після скандального поста в Facebook у одеських курсантів ВМС змінять меню

Учні інституту ВМС при Одеській морській академії самі будуть складати меню для їдальні. Про це повідомив курсант - автор резонансного поста в Facebook про жахливу їжу в навчальному закладі, пише 048.ua.

За його словами, керівництво вузу оголосило, що від кожного курсу оберуть по одному делегату, і спільно будуть складати нове меню для їдальні.

"Сьогодні будемо з курсантами складати і з начальником", - розповів студент.

За його словами, вже з завтрашнього дня адміністрація обіцяє кардинально змінити меню.

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Відзначимо, що раніше в мережі з'явився скандальний пост одного з курсантів інституту Військово-морських сил України "Одеська морська академія", у якому він показав запліснявілі хліб і "комбікорм" замість каші на обід.

Як повідомляв УНІАН, в Україні реформують систему харчування у військових частинах. Ще 5 військових частин в Україні з 1 вересня, перейшли на нову систему харчування.