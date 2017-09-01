Нова система харчування: у ЗСУ показали, що їдять українські військові (фото)

Ще 5 військових частин в Україні від сьогодні, 1 вересня, перейшли на нову систему харчування. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

Зазначається, що сніданок та обід вже були за новим каталогом продуктів, який забезпечує вибір для військовослужбовця різноманітних приготованих страв і продуктів.

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"Відсьогодні ще 5 елементів армійської системи переведено на новітній рівень забезпечення військовослужбовців, а в загальному порядку в цьому році їх буде 22", - йдеться у повідомленні.

Також було опубліковано фото сніданку й обіду за новою системою харчування у 5 частинах, а саме: ВІТІ (Київ), частина ССО (Бровари), ракетна частина (Хмельницький), частина зв'язку (Одеса) та академія сухопутних військ у Львові.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони проводить роботу зі внесення змін до договорів з постачальниками, що забезпечують харчування армії.