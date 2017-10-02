Екс-посадовця МВС Поготова звинувачують у постачанні російських спецзасобів для розгону Євромайдану

Слідчі Генеральної прокуратури України підозрюють колишнього першого заступника керівника Департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України Сергія Поготова у постачанні російських спецзасобів для розгону учасників Євромайдану взимку 2014 року. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили прокурори у Печерському районному суді міста Києва під час обрання Поготову запобіжного заходу.

“Поготов, діючи умисно, за попередньою змовою групи осіб, перевищуючи надану йому владу та службові повноваження, достовірно знаючи, що отримані спеціальні засоби російського виробництва не прийняті на озброєння Міністерством внутрішніх справ та іншими правоохоронними органами України, у зв’язку з чим не можуть застосовуватися працівниками правоохоронних органів… підготував та особисто підписав рапорти щодо придбання та виділення для потреб міліції громадської безпеки МВС України, в тому числі полку міліції особливого призначення “Беркут” МВС України в місті Києві, зазначених спеціальних засобів, підготував їх до видачі підрозділам органів внутрішніх справ», - заявили представники сторони обвинувачення.

Вони стверджують, що використання спецзасобів спричинило до загибелі одного з мітингувальників і нанесення тілесних ушкоджень 138 учасникам протестів.

Також прокурори зазначили, що серед спецзасобів посиленої дії були світлошумові гранати подразнюючої дії, ручні дратівливі гранати підвищеної потужності та безпеки, ручні димові гранати.

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Під час судового процесу сторона обвинувачення клопотала взяти підозрюваного під варту, мотивуючи це тим, що він уродженець Російської Федерації, і тому може виїхати до цієї країни. Також прокурори заявляли, що підозрюваний може тиснути на свідків і має дружні стосунки з нинішніми працівниками МВС. “Маючи тісні дружні відносини з працівниками, які на даний час займають керівні посади в Міністерстві внутрішніх справ, вважаю, що Поготов після ознайомлення з повідомленою йому підозрою, після ознайомлення з матеріалами, які додаються до даного клопотання, зможе підробити, знищити будь-які документи, якими на даний час, на жаль, орган досудового розслідування, сторона обвинувачення, не володіє, але вони зберігаються в Міністерстві внутрішніх справ”, - вважає прокурор Олександр Ковальчук.

Водночас Поготов не визнав вчинення злочинів, які йому інкримінує Генпрокуратура. “На час роботи в Міністерстві внутрішніх справ виконував обов’язки згідно з положеннями та посадовими інструкціями. Винним себе не вважаю”, - наголосив він.

Водночас адвокати виступили проти обрання Поготову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою через, зокрема, наявність на утриманні у підозрюваного хворої матері, відсутності у тексті клопотання конкретних доказів у вчиненні злочинів та відсутності вітчизняного паспорта, який вилучили під час вручення підозри.

Також одна з адвокатів зазначила, що у показах свідків лише один раз згадується прізвище її підзахисного. “Нема на кого діяти Поготову. Якщо звернутися до протоколу свідків, на які посилається прокурор, не те, що немає дій Поготова, там прізвище Поготова не згадується. Прізвище Поготова згадується в одному єдиному протоколі”, - зазначила представник захисту.