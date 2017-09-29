У Нацполіції будуть клопотати про взяття на поруки підлеглих, підозрюваних у протидії Євромайдану

Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич має намір клопотати у суді про взяття на поруки голови Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України Ігоря Бабича та його заступника Анатолія Серединського, яких підозрюють у протидії акціям протесту під час Революції гідності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Фацевич заявив журналістам у приміщенні Печерського районного суду міста Києва.

“Буду клопотати брати на поруки”, - сказав він.

Фацевич заявив, що його підлеглі не винні. “Вони відповідали за організацію діяльності конвойної служби, що один обвинувачуваний (підозрюваний), що інший. Як вони могли давати підрозділам якісь незаконні вказівки. Їм закидають, що нібито вони видавали спецзасоби — гранати. Якщо вони не відповідали за логістику, як вони могли взагалі це видавати?” - сказав Фацевич.

На думку заступника голови Нацполіції, слідчі Генеральної прокуратури України своїми діями хочуть виконати показник. “На мою думку, просто хочуть зробити показник. За три роки ще нікого не притягнули до відповідальності”, - додав Фацевич.

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Також він зауважив, що не хоче, аби його підлеглих відсторонили від виконання своїх службових обов’язків. «Я хочу, щоб ці офіцери не були відсторонені від виконання своїх службових обов’язків. Пробачте мені, керівні посади — начальник департаменту превентивної діяльності і його заступник», - зазначив Фацевич.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 вересня, народний депутат України Ігор Луценко написав на своїй сторінці у Facebook, що трьом колишнім високопосадовцям Міністерства внутрішніх справ України Ігору Бабичу, Анатолію Серединському і Сергію Поготову повідомлено про підозру в перешкоджанні проведенню Євромайдану. Бабич і Серединський нині займають керівні посади в Нацполіції.

Депутат уточнив, що повідомлення про підозру здійснено за фактом системного перешкоджання проведенню мітингів, зборів та демонстрацій громадян, організованого колишнім президентом України та високопосадовцями країни.

Йдеться, в тому числі, про розробку проектів урядових постанов щодо надання дозволів на незаконне використання спецзасобів (гранат) виробництва РФ та подальшої їх протиправної видачі працівникам правоохоронних органів для використання проти учасників акцій протесту в Києві в лютому 2014 р., а також координації дій (сприяння) працівникам правоохоронних органів під час силових акцій проти протестувальників 18-19 лютого 2014 року в Києві.

«Одному з підозрюваних повідомлено про підозру за фактом незаконного надання неправомірної вигоди (додаткове нелегальне фінансування) працівникам правоохоронних органів з метою схиляння їх до вчинення злочинів відносно учасників протестів у Києві в 2013-2014 роках», - додав Луценко.

Пізніше стало відомо, що запобіжний захід трьом колишнім високопосадовцям МВС обиратимуть 2 жовтня.