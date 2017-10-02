Підозрюваного у причетності до розгону Євромайдану екс-посадовця МВС посадили під домашній арешт

Печерський районний суд міста Києва застосував до колишнього першого заступника керівника Департаменту громадської безпеки МВС України Сергія Поготова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив суддя Печерського районного суду міста Києва Віталій Писанець.

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Таким чином суддя відхилив клопотання прокурорів Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України про застосування запобіжного заходу щодо Поготова у вигляді тримання під вартою.

“У задоволенні клопотання відмовити”, - заявив суддя.

Водночас представник групи прокурорів Олександр Ковальчук заявив журналістам, що дане рішення буде оскаржене в Апеляційному суді.

Як повідомляв УНІАН, слідчі ГПУ підозрюють Поготова у постачанні російських спецзасобів для розгону учасників Євромайдану взимку 2014 року, використання яких спричинило загибель одного з мітингувальників і нанесення тілесних ушкоджень 138 учасникам протестів.

За інформацією адвоката Олени Малахової, її підзахисному інкримінують ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень), ст. 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій), ст. 115 (умисне вбивство), ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поготов не визнає вчинення злочинів, які йому інкримінує Генпрокуратура, та заявляє, що на час роботи в МВС виконував обов’язки згідно з посадовими інструкціями.

29 вересня було повідомлено про підозру у протидії акціям протесту під час Революції гідності трьом колишнім високопосадовцям МВС України, двоє з яких на даний час займають керівні посади в Національній поліції України. Це Сергій Поготов, а також голова Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України Ігор Бабич і його заступник Анатолій Серединський.