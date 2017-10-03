Вибухи боєприпасів на військовому складі поблизу Калинівки припинилися - ДСНС

Відкритих осередків горіння та вибухів боєприпасів на території військового складу поблизу міста Калинівка Вінницької області не спостерігається.

Як повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, зведеним піротехнічним загоном ДСНС (108 чол. та 41 од. тех.) здійснюється очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів у 10-ти кілометровій зоні навколо арсеналу.

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Обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів 18,3 тис. га території, продовжується виконання заявок від населення щодо виявлення підозрілих предметів. Усього з початку виконання робіт отримано та виконано 341 заявку, виявлено та вилучено 720 вибухонебезпечних предметів.

До ліквідації надзвичайної ситуації залучено 1 тис. 578 осіб та 304 од. тех.

2 жовтня відновлено навчально-виховний процес дошкільних та освітніх закладів. В повному обсязі відновлено газопостачання населених пунктів.

Залишається закритим рух повітряного транспорту в радіусі 5 км від м. Калинівка.

Як повідомляв УНІАН, пожежа і вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня. Постраждали двоє осіб.

Станом на ранок 2 жовтня, за даними ДСНС, на території військового складу відкритих осередків горіння не було, проте спостерігалася поодинока детонація боєприпасів.