Пожежа у Калинівці: за кілька днів вибухнуло більше боєприпасів, ніж армія використала за 3 роки на війні

32 тисячі тонн снарядів, 800 мільйонів доларів - стільки вилетіло в повітря. І це - лише попередні офіційні цифри втрат від пожежі на військових складах у Калинівці на Вінничині.

Це вже четвертий великий склад боєприпасів, що вибухає. Без жодних наслідків у Міністерстві оборони і Генеральному штабі. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.

Побачити склад досить легко. Варто просто ввести слово "Калинівка" у програмі "Google Земля". Супутникові карти показують арсенал настільки чітко, що можна побачити місця, де блоки ящиків зі снарядами зберігаються просто неба. Можна навіть порахувати, скільки їх тут. На супутникових фото видно і бетонні бункери, де також, вочевидь, ховають боєзапас. Але це - вже старе фото. Тепер, після вибухів, арсенал виглядає явно по-іншому.

Арсенал у Калинівці - один з багатьох складів, які лишила по собі радянська армія, коли наприкінці 1980-х йшла геть з Німеччини, Угорщини, Чехії та Польщі. Боєприпаси цього величезного війська кидали у тимчасових сховищах. У місцях, просто не передбачених для такого небезпечного вантажу. З неофіційних джерел відомо, що на території 600 гектарів у лісі розташували 150 майданчиків для зберігання боєприпасів. Там містилося близько 200 тисяч тонн снарядів, мін та ракет.

Після жахливих подій на складах у Балаклії Калинівка була очевидною ціллю для наступної диверсії. Чотири рази сюди приїздили комісії й розводили руками.

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Майже кожен майданчик - це просто звалище іржавих боєприпасів. Більшість зі 150 таких місць не мали не тільки даху, а й елементарних земляних валів, що мали б захистити майданчики від розльоту снарядів із сусідніх сховищ. За 30 років під дощами та снігом дерев'яні скрині, в яких лежали снаряди, прогнили. І всі ці мільйони снарядів охороняли тільки 63 осіб, із яких частина - взагалі пенсіонери.

Українців намагаються заспокоїти: катастрофічних наслідків цього разу вдалося уникнути. Вогонь не дійшов до ділянок, де зберігалися надпотужні та дефіцитні ракети для установок залпового вогню "Ураган". Проте, щоб оцінити обсяг втрат, варто знати ще одну цифру - 24 тисячі тонн. Це - та кількість боєприпасів, яку використала українська армія за три роки антитерористичної операції. Нагадаємо, за кілька днів пожежі на складах втратили 32 тисячі тонн. Тобто більше боєприпасів, ніж за три роки війни на Донбасі.

Але за сухими цифрами втрат від Калинівського апокаліпсису місцевого масштабу ховається ще ціла низка втрат. Україна втратила в іміджі, втратила на міжнародній арені. Втратила всередині країни: бо політики почали використовувати події в Калинівці як спосіб зведення рахунків.

І головне: чи буде чим зарядити зброю українських бійців, якщо вся - ще радянського зразка. І купити її, крім Росії, ніде. Бо на Заході такі калібри не випускають.

А ще - люди. Одразу п'ять сіл і місто Калинівка стали фактично заручниками лиха. Понад 30 тисяч евакуйованих. У перші години вибухів люди й самі кидали свої хати, хапали дітлахів і тікали. А потім виявилось, що декому не було вже куди повертатись. Сім осель вигоріли ущент. Сотні понівечених: без дахів, вікон і дверей. Від різкого похолодання не рятують численні візити чиновників з обіцянками. Бо навіть тепер, на п'яту добу після трагедії, люди не почули від них конкретної відповіді, коли отримають допомогу від держави.