Вибухи на військових складах в Україні є результатами операцій спецслужб РФ – Муженко

Начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко заявляє, що вибухи на військових арсеналах, які сталися останніми роками, є результатами спеціальних операцій російських спецслужб.

Про це Муженко сказав під час виступу перед слухачами та викладачами Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського, повідомляє прес-служба Генштабу.

За його словами, вибухи на арсеналах в Україні мають ознаки цілеспрямованих диверсій.

Муженко зазначив, що надзвичайні події, які протягом останніх двох років сталися на військових складах, мають всі ознаки диверсій і могли бути наслідками діяльності ворожих спецслужб.

«Надзвичайні події на арсеналах (складах) поблизу Сватового, Волновахи, Балаклії, Маріуполя, Калинівки є нічим іншим як результатом спеціальної операції. Не маючи змоги досягти своїх цілей на Сході України військовим шляхом, противник переносить основні зусилля в глибину нашої країни. При цьому їх пріоритетним завданням, очевидно, є знищення саме тих засобів ураження, виробництво яких в Україні не здійснюється, а закупівля є неможливою», – наголосив начальник Генштабу.

Він зауважив, що в умовах російської агресії такі дії противника є прогнозованими.

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«В межах наявних ресурсів Збройні сили вживають комплексних заходів для їх попередження. Держава почала виділяти кошти на обладнання місць зберігання озброєння і боєприпасів та організацію охорони цих об’єктів. Але обсяги проблем є значними, тож їх вирішення потребує не одного року. У спадщину від Радянського Союзу Україна отримала мільйони тонн боєприпасів, частина з яких вже непридатні до використання. Розосередження цього боєзапасу потребує залучення великих обсягів залізничних перевезень та сучасних засобів механізації», - додав Муженко.

За його словами, Генштаб готує зміни до законодавства щодо охорони арсеналів.

«На цей час ми готуємо пропозиції щодо заміни ВОХР (воєнізованої охорони Збройних сил України – УНІАН) батальйонами охорони та забезпечення, до складу яких входитимуть як підрозділи охорони, так і такелажні підрозділи та підрозділи механізації. Це, безумовно, призведе до збільшення загальної чисельності Збройних сил. У зв’язку з цим ми готуємо пропозиції до Закону України «Про чисельність Збройних сил України»», - наголосив Муженко.

Крім того, він зауважив, що намагання певних політичних сил використати ці надзвичайні події на арсеналах у власних інтересах не покращує загальну ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 26 вересня на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли пожежа та вибухи. Наразі ситуація нормалізована.

За даними міністра оборони України Степана Полторака, на військовому арсеналі поблизу Калинівки зберігалося 83 тис. тонн боєприпасів, з них 68 тонн були готовими до застосування.

Інформацію про пожежу та вибухи на військовому складі у Калинівці подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.113 Кримінального кодексу (диверсія).

28 вересня головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що, за даними слідства, у день вибухів на складі боєприпасів в Калинівці на території Вінницької області не було диверсійних груп та безпілотних літальних апаратів.

Разом з тим генпрокурор Юрій Луценко наголосив, що до вчинення диверсії на військовому складі поблизу Калинівки призвела службова недбалість, оскільки охорона арсеналу не була організована належним чином.