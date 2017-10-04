На Житомирщині сьогодні завершать ремонт пошкоджених градом будинків літніх людей

На Житомирщині у Бердичівському районі сьогодні завершать відновлювати будинки одиноким літнім людям, пошкоджені градом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, бригади робітників вже відновили вже 32 таких будинки. Залишається замінити покрівлю на 4 будинках. Ці роботи планують завершити вже сьогодні, 4 жовтня.

Так, за словами директора департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Юрія Прокопця, ремонтні роботи вже успішно провели у таких селах, як Гришківцях, Райки, Скраглівка, а також у місті Бердичеві.

«Робітники перекрили дах у 32 будинках: замінено покрівлю на 9 будинках у Гришківцях, 7 – у Скраглівці, 2 – у Райках та 14 – у Бердичеві. Сьогодні бригади мають відновити 1 покрівлю у Гришківцях і 3 – у Скраглівці. На цьому всі будинки підопічних територіальних центрів будуть перекриті», – зазначив Прокопець.

Читайте такожГрад з качине яйце: як на Житомирщині долають наслідки аномальної негоди (фоторепортаж)

На заміну шиферу одиноким літнім людям пішло 1 тис. 26 листів з обласного резерву та ще 23 листи - з допомоги від районів.

Як повідомляв УНІАН, у Бердичівському районі активно відновлюють дахи будинків, які постраждали від аномального граду в ніч на 22 вересня. За дорученням голови ОДА Ігоря Гундича, ремонтні бригади міняють та ремонтують покрівлі одиноким пенсіонерам. Матеріали для цього збирали усі райони області. Також для цього виділяють кошти з обласного резервного фонду.