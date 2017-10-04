Лише цього року було проведено три перевірки військового арсеналу в Калинівці – нардеп

Лише цього року було проведено три перевірки військового арсеналу поблизу Калинівки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони заявив його голова Сергій Пашинський.

"Тільки в цьому році Калинівку перевіряли тричі. Один раз - комісія Адміністрації президента і два рази - спільна комісія Міноборони і Генштаба", - повідомив він.

Так, депутат підкреслив, що "близько 50 осіб неодноразово виїжджали в Калинівку, щось там підписували... це при тому, що охорони фактичної в Калинівці не було взагалі".

За його словами, своєю директивою з 2017 року начальник Генштабу зняв охорону складів і арсеналів.

Усі акти перевірок, додав Пашинський, комітет запитає для ознайомлення.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа та вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня. За попередніми даними, постраждало двоє осіб. За даними ДСНС, наразі ситуація нормалізована.

За даними міністра оборони України Степана Полторака, на військовому арсеналі поблизу Калинівки зберігалося 83 тис. тонн боєприпасів, з них 68 тонн були готовими до застосування.

28 вересня секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що наслідки надзвичайної ситуації на складі боєприпасів поблизу Калинівки є найбільшим ударом по обороноздатності України з початку війни.