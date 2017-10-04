Житомирщина відправила гуманітарну допомогу постраждалим у Калинівку

Житомирщина відправила гуманітарну допомогу – 760 листів шиферу постраждалим у місто Калинівка. Про це УНІАН повідомив заступник начальника управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Леонід Бабич.

Читайте такожЖитомирщина розпочала відправку допомоги у Калинівку, постраждалу від вибухів на військових складах

«На виконання доручення голови ОДА Ігоря Гундича до надання гуманітарної допомоги долучилися агроформування Баранівського, Чуднівського, Новоград-Волинського, Пулинського та Черняхівського районів. Так було зібрано 760 листів шиферу. Також продовжується робота по формуванню наступної партії гуманітарної допомоги», – сказав він.

Це - не остання допомога від області. Наразі формують фури з гуманітарною допомогою – будівельними матеріалами, які також будуть відправлені жителям Калинівки.

Раніше, 2 жовтня, Житомирщина відправила 30 кубометрів каліброваної дошки на допомогу Калинівці, що постраждала від вибухів на військовому складі.

«Долаючи наслідки негоди у Бердичеві, ми одночасно намагаємося допомогти і наших сусідам. Гарно спрацювали сьогодні держлісгоспи Житомирщини, які зібрали 30 кубометрів дошки. Підключаються інші підприємства, інвестори. Тому намагатимемося якнайшвидше доставити необхідні будівельні матеріали та іншу гуманітарну допомогу для людей», – зазначає голова Житомирської ОДА Ігор Гундич.